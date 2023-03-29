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В Ашкелоне найден тысячелетний медный рыболовный крючок
29.03.2023 09:10 Евгения Маркова

В Ашкелоне найден тысячелетний медный рыболовный крючок

Медный рыболовный крючок возрастом не менее тысячи лет, один из старейших известных в мире, который использовался для охоты на акул или очень крупную рыбу, был обнаружен при раскопках Управлением древностей Израиля в районе Агамим в Ашкелоне.

Находка, обнаруженная в 2018 году, в настоящее время уже изучена и будет представлена ​​в начале апреля на 48-м Археологическом конгрессе, организованном Управлением древностей Израиля, Обществом исследования Земли Израиля, а также Израильским археологическим обществом.
 

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