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Утечка на корабле "Союз МС-22": когда астронавты вернутся на Землю
24.02.2023 18:36 Алина Груднева

Утечка на корабле "Союз МС-22": когда астронавты вернутся на Землю

Россия планирует отправить космический корабль без экипажа на МКС, чтобы доставить на Землю двух российских космонавтов и американского астронавта после утечки на корабле "Союз МС-22".

Об этом сообщает NPR.

Согласно сообщению, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франк Рубио прибыли на МКС в сентябре. 14 декабря на российском космическом корабле была обнаружена утечка охлаждающей жидкости.

ЧП на корабле, вероятно, было вызвана столкновением небольшого метеороида с радиатором МС-22. Об этом сообщил руководитель программ пилотируемых космических полетов Роскосмоса Сергей Крикалев.

Ожидается, что Прокопьев, Петелин и Рубио вернутся на Землю на корабле МС-23 в сентябре.


 

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