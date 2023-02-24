



Утечка на корабле "Союз МС-22": когда астронавты вернутся на Землю

Россия планирует отправить космический корабль без экипажа на МКС, чтобы доставить на Землю двух российских космонавтов и американского астронавта после утечки на корабле "Союз МС-22".



Об этом сообщает NPR.



Согласно сообщению, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франк Рубио прибыли на МКС в сентябре. 14 декабря на российском космическом корабле была обнаружена утечка охлаждающей жидкости.



ЧП на корабле, вероятно, было вызвана столкновением небольшого метеороида с радиатором МС-22. Об этом сообщил руководитель программ пилотируемых космических полетов Роскосмоса Сергей Крикалев.



Ожидается, что Прокопьев, Петелин и Рубио вернутся на Землю на корабле МС-23 в сентябре.





