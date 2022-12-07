Украинские инженеры разработали идеальное оружие против танков
Украинские инженеры спроектировали беспилотник “Инквизитор”, предназначенный для уничтожения бронетехники противника.
При разработке прототипа БПЛА “Инквизитор” были учтены недостатки уже эксплуатируемых украинской армией дронов.
- Скорость до 100 км/ч.
- Радиус действия 25 км.
- Специальная система для сброса боеприпасов.
- Грузоподъемность до 8 кг полезной нагрузки.
- Вооружение – гранаты РКГ-3, а также 82-мм и 120-мм мины.
- Камера с 32-кратным зумом.
На текущий момент “Инквизитор” существует только в виде компьютерной модели. Стоимость сборки рабочего прототипа дрона-бомбардировщика составила 14 800 долларов.
Тем временем Израиль разрабатывает дальнобойные дроны-невидимки для ударов по Ирану.
А в Украине проведены успешные испытания ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.