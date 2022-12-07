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Украинские инженеры разработали идеальное оружие против танков
07.12.2022 17:10 Наталья Богинская

Украинские инженеры разработали идеальное оружие против танков

Украинские инженеры спроектировали беспилотник “Инквизитор”, предназначенный для уничтожения бронетехники противника. 
При разработке прототипа БПЛА “Инквизитор” были учтены недостатки уже эксплуатируемых украинской армией дронов. 

  • Скорость до 100 км/ч. 
  • Радиус действия 25 км.
  • Специальная система для сброса боеприпасов. 
  • Грузоподъемность до 8 кг полезной нагрузки. 
  • Вооружение – гранаты РКГ-3, а также 82-мм и 120-мм мины. 
  • Камера с 32-кратным зумом.

На текущий момент “Инквизитор” существует только в виде компьютерной модели. Стоимость сборки рабочего прототипа дрона-бомбардировщика составила 14 800 долларов.

Тем временем Израиль разрабатывает дальнобойные дроны-невидимки для ударов по Ирану.

А в Украине проведены успешные испытания ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

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