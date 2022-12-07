



Украинские инженеры разработали идеальное оружие против танков

Украинские инженеры спроектировали беспилотник “Инквизитор”, предназначенный для уничтожения бронетехники противника.

При разработке прототипа БПЛА “Инквизитор” были учтены недостатки уже эксплуатируемых украинской армией дронов.

Скорость до 100 км/ч.

Радиус действия 25 км.

Специальная система для сброса боеприпасов.

Грузоподъемность до 8 кг полезной нагрузки.

Вооружение – гранаты РКГ-3, а также 82-мм и 120-мм мины.

Камера с 32-кратным зумом.