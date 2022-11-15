



Израиль разрабатывает дальнобойные дроны-невидимки для ударов по Ирану

Правительство Израиля поручило местным предприятиям разработать более быстрые, дальнобойные и незаметные дроны для противостояния Ирану. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на источники в сфере обороны.



Израиль опасается атак Ирана в будущем, поэтому нуждается в новых ударных беспилотниках. Источники утверждают, что сейчас израильские компании собирают как минимум три дрона, которые находятся на разных стадия производства: одни являются принципиально новыми моделями, а другие — модификациями уже существующих.



Разработчики планируют пытаются увеличить срок службы БПЛА и сделать их "невидимыми" для радаров. Например, беспилотник Hermes-450 оснащен очень шумным роторным двигателем, звуки которого не доставляют особых проблем во время обычных полетов, но могут сорвать секретные операции. Несколько лет назад компании IAF и Elbit установили на БПЛА глушители, но этого оказалось недостаточно, поэтому новым дронам требуются силовые установки других типов.



Один из источников добавил, что Министерство обороны Израиля также заинтересовано в разработке новых типов полезной нагрузки, которые позволят выполнять разнообразные задачи во время дальних полетов. Кроме того, чиновники рассматривает легкие БПЛА с очень мощными боеголовками и возможность дозаправки в воздухе.



Израиль долгие годы не афишировал наличие беспилотников собственного производства, и только этим летом правительство страны сняло цензурный запрет на освещение этой темы в СМИ. По словам многочисленных источников, правительство пошло на такой шаг из-за большого давления со стороны промышленных компаний, желающих выйти на зарубежные рынки.



Недавно в Израиле представили новый дрон-камикадзе Viper. Компания SpearUAV рассказала, что оснастила БПЛА особой системой искусственного интеллекта, позволяющей обнаруживать, определять, отслеживать и поражать цели с высокой точностью.