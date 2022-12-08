



Украина вошла в топ года поиска Google

В категории "Поиск" Google слово "Украина" заняло третье место. Американская компания Google представила списки тем, которые были популярны во всем мире в 2022-м году.



Так, в категории "Новости" слово "Украина" занимает первое место по итогам года. На втором месте находится "смерть королевы Елизаветы", а тройку замыкает "результаты выборов" (в США), сообщает Google Trends,



Пиковые поиски слова "Украина" пришлись на период с 20 февраля по начало марта. Вместе со словом "Украина" пользователи Google в мире искали слова "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы" и "война".



В категории "Поиск" слово Украина заняло третье место после слов "Wordle" (игра в которой нужно угадать слово из шести попыток) и "India vs England" (поединок по крикету). В этом списке также можно найти такие слова, как "Королева Елизавета", "Чемпионат мира", "Катар" и "iPhone14".



Ранее стало известно о том, что американская корпорация Google предоставляет 2 млн долл. на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для украинского правительства.