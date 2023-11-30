



Украина проигрывает России в оснащении дронами

Издание Forbes сообщает о том, что украинские компании ежемесячно производят примерно 50 тысяч FPV-дронов, а россияне – в шесть раз больше. Об этом изданию сообщает основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.



Для производства FPV-дронов банально не хватает людей.

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Всего в Украине насчитывается около 200 производителей дронов разного типа. Эти компании обеспечивают только 10–15% от общей потребности ВСУ, говорит основатель фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, армии нужно около 200 тысяч FPV-дронов в месяц.

