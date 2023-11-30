Новости » Наука и Технологии
Украина проигрывает России в оснащении дронами
30.11.2023 12:30 Катя Шульц

Украина проигрывает России в оснащении дронами

Издание Forbes сообщает о том, что украинские компании ежемесячно производят примерно 50 тысяч FPV-дронов, а россияне – в шесть раз больше. Об этом изданию сообщает основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Для производства FPV-дронов  банально не хватает людей.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Всего в Украине насчитывается около 200 производителей дронов разного типа. Эти компании обеспечивают только 10–15% от общей потребности ВСУ, говорит основатель фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, армии нужно около 200 тысяч FPV-дронов в месяц.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы