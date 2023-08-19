



Ученых озадачил погодный феномен на Нептуне

На ледяной планете Нептун неожиданно исчезли облака, что озадачило ученых.



По данным Inverse, астрономы предположили, что это может быть связано с активностью Солнца.



До ледяной планеты доходит лишь 0,1% солнечного света от того, что получает Земля. Благодаря этому и появляются облака на Нептуне.



По словам исследователей, во время последнего периода солнечной активности в Космосе оказалось в разы больше ультрафиолета, с чем и может быть связан погодный феномен на далекой планете.



Ученые предполагают, что на восстановление облаков могут уйти годы. Исследователи продолжат наблюдение за их трансформацией на Нептуне.