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Ученых озадачил погодный феномен на Нептуне
19.08.2023 18:05 Алина Груднева

Ученых озадачил погодный феномен на Нептуне

На ледяной планете Нептун неожиданно исчезли облака, что озадачило ученых.

По данным Inverse, астрономы предположили, что это может быть связано с активностью Солнца. 

До ледяной планеты доходит лишь 0,1% солнечного света от того, что получает Земля. Благодаря этому и появляются облака на Нептуне. 

По словам исследователей, во время последнего периода солнечной активности в Космосе оказалось в разы больше ультрафиолета, с чем и может быть связан погодный феномен на далекой планете.

Ученые предполагают, что на восстановление облаков могут уйти годы. Исследователи продолжат наблюдение за их трансформацией на Нептуне.

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