



Ученые выяснили причину "лунотрясения"

Источником сейсмической активности на Луне, которая была зафиксирована в начале сентября, оказался старый посадочный модуль миссии "Аполлон-17", которая проводилась еще в 1972 году.



К такому выводу пришли ученые, результат исследований которых был опубликован в научном журнале JGR Planets.



Они также установили, что сейсмическая активность на Луне связана с Солнцем. Естественные "лунотрясения" происходят регулярно и совпадают с подъемом и закатом светила. Более того, они вызваны изменениями температуры в лунной коре.



По мнению ученых, солнце разогревало не только поверхность спутника Земли, но и сам посадочный модуль, из-за чего начинались вибрации в почве, которые и были зафиксированы сейсмометрами.



Ранее сейсмический датчик индийского посадочного модуля "Чандраян-3" зафиксировал необычные колебания, которые могли свидетельствовать о "лунотрясении". После этого ученые начали устанавливать источник сейсмической активности.

