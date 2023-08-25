



Ученые узнали, сколько нужно человек для управления колонией на Марсе

Для эффективного управления колонией на Марсе нужно минимум 22 человека.



К такому выводу по итогам симуляций пришли ученые из Университета Джорджа Мейсона.



Исследователи имитировали компьютерную игру, в ходе которой "отправили" людей на Марс для колонизации и добычи полезных ископаемых.



Для этого была разработала специальная модель, исходя из соображений, что на планете уже есть еда, воздух и вода, а также ядерный генератор. Акцент делался на психическом состоянии каждого члена теоретической марсианской колонии.



Ученые протестировали компьютерные модели с командами численностью от 4 до 152 человек. Члены команд получили набор определенных навыков, который определил их успех в добыче ресурсов.



Люди должны были двигаться, спать, объединяться с другими членами команды, производить или потреблять ресурсы, а также участвовать в социальных отношениях. Исследователи выявили, что размер популяции в 22 человека — это минимальная первоначальная команда, необходимая для поддержания жизнеспособного размера колонии в течение длительного периода времени.



Если в колонии было меньше людей, она не могла восстановиться в случае непредвиденных обстоятельств. Команды из 26 и 38 человек тоже не могли пройти симуляцию.