Ученые реконструировали по черепу лицо девушки из периода палеолита
Ученым удалось реконструировать лицо человека, которому принадлежал череп, найденный в ходе раскопок в Чехии около 140 лет назад.
Изначально останки, возрастом примерно в 31 тыс. лет, считали мужскими, однако новое исследование показало обратное.
Череп под названием "Младеч 1" был найден в пещере в деревне Младеч. Он считается одним из древнейших останков Homo Sapiens, обнаруженных в Европе.
По словам ученых, череп принадлежал 17-летней девушке, жившей в период верхнего палеолита.
Исследование было проведено 3D-дизайнером из Arc-Team Brazil
Цицеро Мораесом и Йиржи Шинделаржем из компании GEO-CZ, а также Карелом Дрбалом, заместителем директора Управления пещер Чехии.
У окаменелости не было челюсти, а также отсутствовал ряд зубов. Чтобы реконструировать облик владельца черепа, пришлось провести аппроксимацию лица.
Фото: Creative Commons/Cicero Moraes/Jiri Sindelar/Karel Drbal.
Фото: Creative Commons/Cicero Moraes/Jiri Sindelar/Karel Drbal.