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Ученые реконструировали по черепу лицо девушки из периода палеолита
02.10.2022 20:58 Алина Груднева

Ученые реконструировали по черепу лицо девушки из периода палеолита

Ученым удалось реконструировать лицо человека, которому принадлежал череп, найденный в ходе раскопок в Чехии около 140 лет назад.

 
Изначально останки, возрастом примерно в 31 тыс. лет, считали мужскими, однако новое исследование показало обратное. 
 
Череп под названием "Младеч 1" был найден в пещере в деревне Младеч. Он считается одним из древнейших останков Homo Sapiens, обнаруженных в Европе.
 
По словам ученых, череп принадлежал 17-летней девушке, жившей в период верхнего палеолита. 
 
Исследование было проведено 3D-дизайнером из Arc-Team Brazil
Цицеро Мораесом и Йиржи Шинделаржем из компании GEO-CZ, а также Карелом Дрбалом, заместителем директора Управления пещер Чехии. 
 
У окаменелости не было челюсти, а также отсутствовал ряд зубов. Чтобы реконструировать облик владельца черепа, пришлось провести аппроксимацию лица.

Фото: Creative Commons/Cicero Moraes/Jiri Sindelar/Karel Drbal.

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