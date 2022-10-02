



Ученые реконструировали по черепу лицо девушки из периода палеолита

Ученым удалось реконструировать лицо человека, которому принадлежал череп, найденный в ходе раскопок в Чехии около 140 лет назад.

Изначально останки, возрастом примерно в 31 тыс. лет, считали мужскими, однако новое исследование показало обратное.

Череп под названием "Младеч 1" был найден в пещере в деревне Младеч. Он считается одним из древнейших останков Homo Sapiens, обнаруженных в Европе.

По словам ученых, череп принадлежал 17-летней девушке, жившей в период верхнего палеолита.

Исследование было проведено 3D-дизайнером из Arc-Team Brazil

Цицеро Мораесом и Йиржи Шинделаржем из компании GEO-CZ, а также Карелом Дрбалом, заместителем директора Управления пещер Чехии.