



Ученые работают над протоколом контакта с пришельцами

Ученые разрабатывают новый официальный протокол контакта с пришельцами на случай, если те свяжутся с Землей.

По данным Space, первый и единственный ответ был создан еще в 1989 году.

Он является "расплывчатым", когда речь заходит о международной реакции на контакт с инопланетянами. Протокол сосредотачивается на важности обмена открытиями. Согласно ему, в случае контакта, ученые должны обратиться за инструкциями к ООН или другому руководящему органу.

По словам ученого из университета Сент-Эндрюс в Шотландии Джона Эллиота, он является координатором SETI Detection Hub Университета Сент-Эндрюса, который работает над новым протоколом.

SETI будет сканировать сигналы из космоса на наличие потенциальных сообщений и разрабатывать структуру для поиска значений этих сигналов, вместо того, чтобы сосредотачиваться на ответе инопланетным формам жизни.