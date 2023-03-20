



Ученые открыли "чудо эволюции": вирус Рапунцель

Ученые обнаружили вирус-бактериофаг с невероятно длинным хвостом. Как сообщает SciTechDaily, открытие может пролить свет на то, как образуются заражающие бактерии вирусы.



Бактериофаг-Рапунцель живет в горячих источниках и охотится на одни из самых стойких бактерий на Земле. В отличие от большинства вирусов, которые атакуют людей и животных и состоят из одного компонента, у этих бактериофагов есть хвост, прикрепленный к острой призмовидной белковой оболочке, содержащей их ДНК.



Хвосты фагов, как и прически, различаются по длине и стилю; некоторые длинные и упругие, другие короткие и жесткие. У большинства вирусов микроскопические хвосты, хвост Рапунцель (вируса P74-26) почти в 10 раз длиннее, чем у других - его длина достигает почти одного микрометра.



Руководитель исследования Брайан Келч из университета Массачусетса назвали обнаруженный вирус “монстром с хвостом”.



Длинный хвост вируса позволяет ему вторгаться и заражать самые стойкие бактерии. Но у P74-26 не только очень длинный хвост, он также является наиболее стабильным фагом, что позволяет ему существовать и заражать бактерии, обитающие в горячих источниках, температура которых может достигать 76 градусов Цельсия. Исследователи изучали P74-26, чтобы выяснить, почему и как он может существовать в таких экстремальных условиях.



Каждый хвост фага состоит из многих небольших строительных блоков, которые собираются вместе, образуя длинную трубку. Исследование показывает, что эти строительные блоки могут изменять форму или конформацию, когда они собираются вместе. Это изменение формы важно для того, чтобы строительные блоки подходили друг к другу и создавали правильную структуру хвостовой трубы.



В дальнейшем исследователи намерены с помощью генетических манипуляций изменить длину хвоста вируса и посмотреть, как это повлияет на его поведение.



