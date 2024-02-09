



Ученые обнаружили отпечатки ног человека возрастом 90 000 лет

Археологи обнаружили следы древних людей, оставленные ими на марокканском пляже 90 000 лет назад, и утверждают, что это одни из самых древних человеческих отпечатков, когда-либо обнаруженных.



Исследователи обнаружили 85 отпечатков человеческих ног, впечатанных в песок, изучая валуны у северной оконечности Северной Африки в 2022 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports в январе этого года.



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Хорошо сохранившиеся окаменелые отпечатки - единственное известное место следов человека такого рода в Северной Африке и Южном Средиземноморье - были оставлены группой из по меньшей мере пяти ранних современных людей.



Они также являются самыми древними отпечатками ног человека, когда-либо найденными в этом регионе, пишут ученые в своей работе.



"В перерывах между приливами я сказал своей команде, что мы должны отправиться на север, чтобы исследовать другой пляж", - рассказал Live Science ведущий автор исследования Мунсеф Седрати. "Мы были удивлены, обнаружив первый отпечаток. Сначала мы не были уверены, что это отпечаток, но потом нашли еще больше следов".



Ученые установили, что группа, состоявшая из детей, подростков и взрослых, гуляла по пляжу примерно 90 000 лет назад во время позднего плейстоцена, известного также как ледниковый период.



"Мы провели измерения на месте, чтобы определить длину и глубину отпечатков", - говорит Седрати. "По давлению на стопу и размеру отпечатков мы смогли определить примерный возраст людей, среди которых были дети, подростки и взрослые".



Исследователи считают, что следы сохранились на протяжении многих тысячелетий, по крайней мере, частично благодаря расположению пляжа, поскольку они находятся в месте, где валун защищает их от дальних приливов и отливов.



"Исключительным является расположение пляжа на скалистой платформе, которая покрыта глинистыми отложениями", - говорит Седрати. "Эти отложения создают хорошие условия для сохранения следов на песчаной косе, в то время как приливы быстро погребают пляж. Вот почему отпечатки так хорошо сохранились".



По словам Седрати, исследователям придется действовать быстро, чтобы выяснить, что делали древние на пляже, поскольку скалистая береговая платформа уже начала разрушаться.



"Мы надеемся узнать об общей истории этой группы людей и о том, что они там делали", - говорит Седрати.

