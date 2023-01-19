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Ученые из Канады обнаружили в далекой галактике радиосигнал возрастом 8 млрд лет
19.01.2023 17:43 Евгения Маркова

Ученые из Канады обнаружили в далекой галактике радиосигнал возрастом 8 млрд лет

Ученые зафиксировали рекордный радиосигнал от атомарного водорода в очень далекой галактике. Это открытие феноменально, потому что считается, что галактика, в которой зафиксировал радиосигнал, существовала, когда Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет, то есть источнику рекордного радиосигнала 8,8 миллиарда лет.

Обнаружение стало возможным, потому что ученые использовали гравитационное линзирование, чтобы обнаружить и проследить за сигналом до исходной галактики. Увеличение линзы составляло 30 раз, что позволило ученым "видеть" сквозь большое красное смещение Вселенной.

Эти результаты были опубликованы в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества , и они показывают, что в целом осуществимо наблюдение за атомарным газом в галактиках на больших расстояниях. Это также может открыть новые возможности для исследования космической эволюции нейтрального газа с помощью существующих и будущих низкочастотных радиотелескопов в дальнейшем.

Обнаружение таких радиосигналов позволит более тщательно изучить тайны ранней Вселенной .
 

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