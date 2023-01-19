



Ученые из Канады обнаружили в далекой галактике радиосигнал возрастом 8 млрд лет

Ученые зафиксировали рекордный радиосигнал от атомарного водорода в очень далекой галактике. Это открытие феноменально, потому что считается, что галактика, в которой зафиксировал радиосигнал, существовала, когда Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет, то есть источнику рекордного радиосигнала 8,8 миллиарда лет.



Обнаружение стало возможным, потому что ученые использовали гравитационное линзирование, чтобы обнаружить и проследить за сигналом до исходной галактики. Увеличение линзы составляло 30 раз, что позволило ученым "видеть" сквозь большое красное смещение Вселенной.



Эти результаты были опубликованы в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества , и они показывают, что в целом осуществимо наблюдение за атомарным газом в галактиках на больших расстояниях. Это также может открыть новые возможности для исследования космической эволюции нейтрального газа с помощью существующих и будущих низкочастотных радиотелескопов в дальнейшем.



Обнаружение таких радиосигналов позволит более тщательно изучить тайны ранней Вселенной .

