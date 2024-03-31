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Ученые бьют тревогу из-за постоянного движения крупнейшего ледника Антарктиды
31.03.2024 13:22 Алина Груднева

Ученые бьют тревогу из-за постоянного движения крупнейшего ледника Антарктиды

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили ежедневные сдвиги на шельфовом леднике Росса, который является крупнейшим ледником Антарктиды.

По данным Knowridge, его размеры можно сопоставить с размерами Франции.

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По словам ученых, каждый день ледник перемещается на 6-8 сантиметров под влиянием ледяного потока Уилланс.

Исследователи встревожены, поскольку такие шельфовые ледники выступают своего рода "плотиной", которая регулирует потоки ледников, попадающие в океан. Эксперты напомнили, что обрушение ледников может привести к попаданию льда в открытый океан, что ускорит повышение уровня воды.
 

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