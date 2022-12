У Цукерберга думают над созданием конкурента Twitter

Компания Марка Цукерберга Meta может создать нового конкурента социальной сети Twitter, которую недавно купил и начал активно менять Илон Маск.



Как сообщил консультант по социальным сетям и отраслевой аналитик Мэтт Наварра, сотрудники Meta уже обсуждают новый проект.



По информации Наварры, обсуждались идеи создания функции заметок в Instagram, создания текстового приложения с использованием технологий Instagram, добавление новой ленты, похожей на Twitter, в Instagram.



Также стали известны возможные названия революционных функций: Realtime, Real Reels, Instant.





