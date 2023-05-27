



Twitter вышел из кодекса ЕС о дезинформации

Социальная сеть Twitter вышла из добровольного Кодекса практики Европейского Союза по дезинформации.



Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет Bloomberg.



Twitter Inc. ранее в этом году была единственной крупной технологической платформой, не приславшая полного отчета в Европейский Союз согласно кодексу, которого компания согласилась придерживаться до того, как ее поглотил Илон Маск в конце 2022 года.



В отчете не хватало данных и не было обязательств социальной сети по предоставлению возможности фактчекерам, заявила в феврале Еврокомиссия.



"Twitter выходит из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете убежать, но вы не можете спрятаться", – написал Бретон в Twitter поздно вечером в пятницу.



Он сказал, что помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией станет юридической обязанностью с 25 августа в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах. Twitter будет квалифицироваться как "очень большая онлайн-платформа", что потребует от компании бороться с вредоносным контентом и подавать ежегодные оценки рисков в комиссию.



"Наши команды будут готовы к правоприменению", – добавил Бретон.



Массовые сокращения Маском рабочих мест в Twitter, в том числе увольнение всего брюссельского офиса компании, вызвали беспокойство относительно того, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС.



Несоблюдение правил может стоить бизнесу штрафов в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы со стороны Комиссии.