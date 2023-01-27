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Турция стремится увеличить добычу электроэнергии
27.01.2023 23:19 Юлия Фрилис

Турция стремится увеличить добычу электроэнергии

Турция стремится увеличить добычу электроэнергии благодаря ядерным проектам

Кроме обычных атомных электростанций, заявил Министр по энергетике и природным ресурсам Фатих Донмес, для достижения целей нулевых выбросов страна рассматривает также малые и средние модульные реакторы.

"Доля электроэнергии, которую мы будем производить из атомной отрасли, в 2035 году составит 11,1% нашего общего производства", – сказал министр, объявляя национальный энергетический план и дорожную карту.

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