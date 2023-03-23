



Телескоп Уэбба запечатлил песчаные облака на новой планете с двумя солнцами

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" заглянул в атмосферу гигантской экзопланеты с двумя солнцами и обнаружил там горячие песчаные облака. Об этом пишет Space.



Планета называется VHS 1256 b и расположена примерно в 40 световых годах от Земли. Она примерно в 19 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг двух звезд. VHS 1256 b примерно в четыре раза дальше своих звезд, чем Плутон от нашего Солнца. Для полного оборота ей нужно почти 10 тысяч лет.



“Джеймс Уэбб” увидел признаки облаков из силикатов, двигающихся в горячей атмосфере, температура которой достигает 815 С. Иногда эти облака опадают на планету дождем. На Земле нет ничего похожего на силикатные тучи. Их можно сравнить только с облаками горячего песка.

