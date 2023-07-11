



Телескоп "Джеймс Уэбб" выявил мощнейший взрыв во Вселенной

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" выявил мощнейший взрыв во Вселенной, называемый килоновая.



По данным Space, это астрономическое событие произошло в следствии столкновения двух нейтронных звезд.



По словам исследователей, взрыв, произошедший в марте в яркой галактике на расстоянии в 8,3 млн световых лет от нас, стал источником мощного гамма-всплеска.



Телескопу удалось обнаружить сигнатуры тяжелых элементов, образовавшихся в результате килоновой. В частности, команда ученых заметила свидетельства существования тяжелого химического элемента теллура и создания лантаноидов — группы из 15 металлов, которые тяжелее свинца.



По словам исследователей, в результате таких взрывов появляется золото и другие тяжелые элементы, такие как уран или платина.