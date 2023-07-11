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вселенная
11.07.2023 14:34 Алина Груднева

Телескоп "Джеймс Уэбб" выявил мощнейший взрыв во Вселенной

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" выявил мощнейший взрыв во Вселенной, называемый килоновая.

По данным Space, это астрономическое событие произошло в следствии столкновения двух нейтронных звезд.

По словам исследователей, взрыв, произошедший в марте в яркой галактике на расстоянии в 8,3 млн световых лет от нас, стал источником мощного гамма-всплеска.

Телескопу удалось обнаружить сигнатуры тяжелых элементов, образовавшихся в результате килоновой. В частности, команда ученых заметила свидетельства существования тяжелого химического элемента теллура и создания лантаноидов — группы из 15 металлов, которые тяжелее свинца.

По словам исследователей, в результате таких взрывов появляется золото и другие тяжелые элементы, такие как уран или платина.

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