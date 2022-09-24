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Технион занял 40-е место в мире по количеству патентов США
24.09.2022 10:32 Ольга Белозерова

Технион занял 40-е место в мире по количеству патентов США

Израильский технологический институт Технион занял 40-е место в мире по количеству одобренных патентов США. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В 2021 году у Техниона было 63 патента, благодаря чему это учреждение занимало более высокое место, чем Оксфордский университет и Принстонский университет.

Официальное заявление о достижении Техниона было сделано Национальной академией изобретателей (NAI) и Организацией владельцев интеллектуальной собственности (IPO), которые базируются в США. 

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