



Такого вы еще не видели: создан оригинальный плюшевый электрокар

Создан оригинальный плюшевый электрокар, модифицировав хэтчбек В-класса Wuling Bingo в Mickey Plush Style.



По данным Car News China, автомобиль Микки-Мауса обшит плюшевой тканью и будет выпускаться в разных цветах.



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Такой же материал украшает салон Wuling Bingo. Внутри интерьер выполнен по большей части в розовых тонах. На крыше красуются уши Микки-Мауса.



От стандартного электрокара новая модификация ничем не отличается в техническом плане. Пока неясно, будет ли эта версия серийной.

Wuling показала плюшевый хэтч Bingo: Китайская компания Wuling поделилась изображениями особой версии электрического хэтчбека Bingo под названием Mickey Plush Style. Фактически это коллаборация с компанией Disney, у которой был позаимствован образ Микки Мауса. pic.twitter.com/7HLXQw76eT — Авто Гуру ✨ (@avtogooru) February 27, 2024