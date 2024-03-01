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Такого вы еще не видели: создан оригинальный плюшевый электрокар
01.03.2024 03:34 Алина Груднева

Такого вы еще не видели: создан оригинальный плюшевый электрокар

Создан оригинальный плюшевый электрокар, модифицировав хэтчбек В-класса Wuling Bingo в Mickey Plush Style. 

По данным Car News China, автомобиль Микки-Мауса обшит плюшевой тканью и будет выпускаться в разных цветах. 

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Такой же материал украшает салон Wuling Bingo. Внутри интерьер выполнен по большей части в розовых тонах. На крыше красуются уши Микки-Мауса.

От стандартного электрокара новая модификация ничем не отличается в техническом плане. Пока неясно, будет ли эта версия серийной.

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