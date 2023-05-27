



Свидетельства дизентерии обнаружены в туалетах Иерусалима библейской эпохи

Анализ древних фекалий в двух иерусалимских уборных, относящихся к библейскому Иудейскому царству железного века, обнаружил следы одноклеточного микроорганизма Giardia duodenalis , частой причины изнурительной диареи в древних фекалиях, пишет jpost.



Цель исследования , опубликованного в журнале Parasitology группой, состоящей из исследователей из Кембриджского университета, Тель-Авивского университета и Управления древностей Израиля, состояла в том, чтобы "определить, могли ли присутствовать простейшие, вызывающие дизентерию, в Иерусалиме, столице Иудейского царства, в железном веке".



С этой целью ученые проанализировали отложения из двух уборных, относящихся к этому периоду времени, причем один из них датируется 7 веком до нашей эры, а другой - периодом с 7 по начало 6 века до нашей эры.



Обнаружение Giardia duodenalis , по мнению исследователей, является первым микробиологическим свидетельством инфекционных диарейных заболеваний того времени. Как правило, это самое раннее известное в настоящее время свидетельство Giardia duodenalis .



Добавив это к ранее известным описаниям из месопотамских медицинских текстов 2-го и 1-го тысячелетий до н.э., они считают вероятным, что вспышки дизентерии, вызванные лямблиями, поразили города на всем Ближнем Востоке.



"В этих ранних письменных источниках не указаны причины диареи, но они побуждают нас применять современные методы для исследования того, какие патогены могли быть задействованы, — сообщил научный сайт phys.org ведущий автор доктор Пирс Митчелл из Кембриджского отделения археологии. - Мы точно знаем, что Giardia была одной из тех, кто заразился".



"Тот факт, что эти паразиты присутствовали в отложениях из двух выгребных ям Иерусалима железного века, предполагает, что дизентерия была эндемичной в Иудейском королевстве", — сказал Митчелл.



"Дизентерия распространяется с фекалиями, загрязняющими питьевую воду или пищу, и мы подозревали, что это могло быть большой проблемой в древних городах древнего Ближнего Востока из-за перенаселенности, жары и мух, а также ограниченного количества воды летом", — добавил Митчелл.



