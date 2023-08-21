



Станция “Луна-25”: сколько она стоила и дальнейшая лунная программа России

Ночью 11 августа Россия впервые за 50 лет запустила экспедицию на Луну. Однако, что-то пошло не так и центр управления полетом потерял с ним связь. Спустя несколько часов, представители Роскосмоса сообщил, что, скорее всего, “Луна-25” разбилась. Предшественник разбившегося аппарата назывался “Луна-24” и побывал на спутнике Земли в далеком 1976 году и привез оттуда 170 граммов лунного грунта, в котором содержалось 0,1% воды – то есть, на Луне может быть один из самых главных для космических путешествий ресурсов.



Новая “Луна-25” была предназначена как раз для поиска той самой воды. Для этого она должна была отправиться на Южный полюс спутника, на котором есть находящиеся в тени участки с запасами водяного льда, скрытого в кратерах. Аппарат должен был сесть недалеко от кратера Богуславский диаметром 94,6 километров. Помимо поиска воды, станция “Луна-25” должна была на своем примере показать, по какой траектории лучше всего садиться на Южный полюс Луны.



Миссия “Луна-25” была всего лишь первой частью российской лунной программы. В 2020 году начальник управления стратегического планирования Роскосмоса Юрий Макаров говорил, что стоимость проекта оценивалась в десятки миллиардов рублей. Несмотря на крушение аппарата, работа над исследованием земного спутника продолжается. В ближайшие десять лет запланированы еще три миссии в рамках первого этапа исследования луны: в 2027 году планируется запуск аппарата “Луна-26”, потом в космос полетит “Луна-27” с бурильной установкой, а также “Луна-28” в виде лунного взлетно-посадочного комплекса.



В ходе второго этапа исследования Луны, на земной спутник планируется отправить космонавтов, которые будут устанавливать первые элементы будущей лунной базы. Данный этап планируется пройти до 2035, но точные даты еще не установлены. На третьем этапы лунной программы России планируется создать посещаемую базу и две лунные обсерватории для изучения космоса. Также Роскосмос рассчитывает, что космонавтам удастся проложить на Луне дороги. Точная дата перехода на третий этап тоже неизвестна – все зависит от успешности предыдущих миссий.