



Стало известно, почему космические агентства стремятся к южному полюсу Луны

Космическое агентство Индии пытается посадить космический корабль на южный полюс Луны. Эта миссия может способствовать реализации космических амбиций Индии и расширить знания о замороженной воде, потенциально одном из самых ценных ресурсов Луны, пишет The Jerusalem Post.



Космические агентства и частные компании рассматривают замороженную лунную воду как ключ к лунной колонии, добыче полезных ископаемых на Луне и потенциальным миссиям на Марс.



Еще в 1960-х годах, до первой высадки на Луну, ученые предполагали, что там может существовать вода. Образцы, которые экипажи Apollo вернули для анализа в конце 1960-х — начале 1970-х годов, оказались сухими.



В 2008 году исследователи из Университета Брауна повторно изучили лунные образцы с помощью новой технологии и обнаружили водород внутри крошечных шариков вулканического стекла. В 2009 году прибор NASA на борту зонда Chandrayaan-1 Индийской организации космических исследований обнаружил воду на поверхности Луны.



В том же году другой зонд NASA обнаружил лед под поверхностью Луны. Более ранняя миссия NASA, “Лунный разведчик” 1998 года, нашла доказательства того, что самая высокая концентрация льда наблюдалась в затененных кратерах южного полюса.



Если замороженная вода существует в достаточных количествах, она может стать источником питьевой воды для исследования Луны и помочь охладить оборудование.



Ее также можно было бы переработать для производства водорода в качестве топлива и кислорода, поддерживая миссии на Марс или добычу полезных ископаемых на Луне.



Договор ООН по космосу 1967 года запрещает любой стране претендовать на владение Луной. Положения, которое останавливало бы коммерческую деятельность, не существует.



Попытки высадки на Луну и раньше терпели неудачу. Российский корабль “Луна-25” должен был приземлиться на Южном полюсе на этой неделе, но при заходе на посадку вышел из-под контроля и разбился.



Миссия ISRO Chandrayaan-3 готовится к попытке приземления в среду. Предыдущей индийской миссии в 2019 году не удалось благополучно приземлиться.



И Соединенные Штаты, и Китай запланировали миссии на Южный полюс.









