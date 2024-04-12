



США впервые в истории отправят на Луну неамериканского астронавта

США отправят на Луну в рамках миссии NASA Artemis астронавта из Японии, чье имя пока что не разглашается.



В Белом доме подтвердили, что это будет первый международный астронавт, который высадится на спутнике Земли в рамках такой программы.



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Об этом было объявлено во время поездки премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США.



"В первой половине 60-х, когда я был в США, это был рассвет развития космоса в Соединенных Штатах. Я один из всех тех, кто был так взволнован удивительным вызовом США в космосе. Я приветствую высадку японского астронавта на Луну как первого неамериканского астронавта в рамках программы Artemis", — сказал он.