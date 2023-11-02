



США, ЕС и еще две страны признали "катастрофическую опасность" ИИ

Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания и Китай признали "катастрофическую опасность" искусственного интеллекта.



По данным The Guardian, они подписали соответствующую совместную декларацию.



Стороны пришли к выводу, что ИИ, который стремительно развивается, потенциально может нести катастрофическую угрозу человечеству.



Декларация была подписана на первом в истории международном саммите по безопасности ИИ, который состоялся в Британии 1 ноября.