Спутники РФ и США едва избежали столкновения в Космосе

Российский и американский спутники чуть не столкнулись в Космосе 28 февраля.



По данным LeoLabs, едва избежали столкновения неработающий спутник электронной разведки "Космос-2221" и активный спутник NASA TIMED.



Они пролетели на расстоянии примерно в 20 метра друг от друга.



Если бы российский "мертвый" спутник врезался в американский, это бы привело к уничтожению второго, от чего образовалось бы до семи тысячи обломков.

Too close for comfort. 😳



At ~06:30 UTC today we observed a conjunction at 608 km between two non-maneuverable spacecraft: a derelict Russian satellite and an operational NASA satellite.



Miss distance = <20 meters

Probability of collision = 3 to 8% at TCA pic.twitter.com/4JWbYxwPh3