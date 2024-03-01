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Спутники РФ и США едва избежали столкновения в Космосе
01.03.2024 06:44 Алина Груднева

Спутники РФ и США едва избежали столкновения в Космосе

Российский и американский спутники чуть не столкнулись в Космосе 28 февраля.

По данным LeoLabs, едва избежали столкновения неработающий спутник электронной разведки "Космос-2221" и активный спутник NASA TIMED. 

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Они пролетели на расстоянии примерно в 20 метра друг от друга. 

Если бы российский "мертвый" спутник врезался в американский, это бы привело к уничтожению второго, от чего образовалось бы до семи тысячи обломков.

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