SpaceX запустила новую партию спутников Starlink
Компания SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.
Запуск с помощью ракеты Falcon 9 состоялся на стартовой площадке во Флориде.
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На орбиту были выведены еще 23 спутника. Они оказались там спустя 65 минут после старта.
Сама ракета-носитель успешно вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку на барже Just Read the Instructions. Это была уже 28-я миссия Falcon 9 в нынешнем году. Всего на орбите уже находится более 5,5 тысячи Starlink.
Countdown and liftoff, Go Falcon and Go Starlink! pic.twitter.com/KqykW6Ft7g— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2024