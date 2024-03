SpaceX запустила новую партию спутников Starlink

Компания SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.



Запуск с помощью ракеты Falcon 9 состоялся на стартовой площадке во Флориде.



На орбиту были выведены еще 23 спутника. Они оказались там спустя 65 минут после старта.



Сама ракета-носитель успешно вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку на барже Just Read the Instructions. Это была уже 28-я миссия Falcon 9 в нынешнем году. Всего на орбите уже находится более 5,5 тысячи Starlink.

