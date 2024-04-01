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SpaceX запустила новую партию спутников Starlink
01.04.2024 01:22 Алина Груднева

SpaceX запустила новую партию спутников Starlink

Компания SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink на низкую околоземную орбиту.

Запуск с помощью ракеты Falcon 9 состоялся на стартовой площадке во Флориде. 

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На орбиту были выведены еще 23 спутника. Они оказались там спустя 65 минут после старта.

Сама ракета-носитель успешно вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку на барже Just Read the Instructions. Это была уже 28-я миссия Falcon 9 в нынешнем году.  Всего на орбите уже находится более 5,5 тысячи Starlink.

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