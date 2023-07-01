



SpaceX вывела на орбиту телескоп Euclid для изучения темной материи

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту космическую обсерваторию Euclid Европейского космического агентства (ЕКА).



Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Компания SpaceX сообщила, что Euclid успешно отделился от Falcon 9.



Телескоп отправился в космос на поиски темной материи и темной энергии. За месяц космический аппарат преодолеет 1,5 миллиона километра, после чего выйдет в точку Лагранжа L2 на противоположной стороне Солнца, где уже находится телескоп Уэбба.



Европейское космическое агентство начало разработку телескопа Euclid в 2012 году, хотя идея создания такой обсерватории появилась в ЕКА в 2008 году.



Первоначально предполагалось, что Euclid в космос выведет ракета “Союз 2”, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину “Роскосмос” запретил европейским организациям использовать российские ракеты, поэтому телескоп полетел в космос на ракете Falcon 9.