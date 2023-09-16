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SpaceX увеличила количество спутников Starlink на орбите – видео старта ракеты
16.09.2023 10:41 Евгения Маркова

SpaceX увеличила количество спутников Starlink на орбите – видео старта ракеты

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink, сообщила пресс-служба SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома, расположенного во Флориде, США. Это был 65-й запуск SpaceX в этом году.


Через 8 минут с начала операции первая ступень вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Около часа спустя компания подтвердила вывод на орбиту 22-х спутников.

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