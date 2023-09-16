



SpaceX увеличила количество спутников Starlink на орбите – видео старта ракеты

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink, сообщила пресс-служба SpaceX.



Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома, расположенного во Флориде, США. Это был 65-й запуск SpaceX в этом году.

Falcon 9 launches 22 @Starlink satellites to orbit from Florida, completing SpaceX's 65th launch of the year pic.twitter.com/tv0PcfeV0s — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Через 8 минут с начала операции первая ступень вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Just Read the Instructions в Атлантическом океане.Около часа спустя компания подтвердила вывод на орбиту 22-х спутников.