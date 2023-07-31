



Сколько стоят исследования космоса: Бюджет NASA на 2023 год

NASA является одной из ведущих организаций в мире, которая помогает понять Вселенную и развивает технологии для улучшения понимания космоса и земной планеты. Но мало кто знает, каких финансовых затрат стоят ведущие космические миссии.



По данным The Planetary Society, в 2023 финансовом году бюджет NASA был установлен на уровне 25,4 млрд долларов, что на 1,3 млрд больше, чем в 2022 году. Президентский бюджетный запрос на 2023 финансовый год для NASA составил почти 26 млрд долларов, что на 8% больше полученной суммы. Хотя Сенат поддержал соответствующий этому запросу, Палата представителей предлагала значительно меньшую сумму. В результате принятого компромисса, NASA недополучила 554 млн долларов от суммы, предложенной Сенатом и Президентом.



Конгресс поддержал предложенный рост бюджета для научных исследований, являющихся основным интересом Планетарного общества, следующим образом:

Финансирование программы "Артемида" выросло на 613 млн.

Программе возврата образцов с Марса выделено 822 млн, почти на 200 млн больше предварительного запроса.

Отдел планетарных наук получил дополнительные 80 млн по сравнению с 2022 годом, на 40 млн больше, чем предложил президент.

NEO Surveyor, которому были выделены значительные средства в 2023 году, получил на 50 млн больше запроса, в общей сложности 90 млн.

Конгресс не отменил ни одной миссии, предложенной администрацией – воздушная обсерватория SOFIA, вклад NASA в миссию Mars Ice-Mapper и проект науки о Земле GeoCarb были успешно завершены. Несмотря на то, что NASA получила меньшее финансирование, чем запрашивала, общий бюджет все же вырос по сравнению с предыдущим годом. Начиная с 2014 года NASA продолжает десятилетнюю тенденцию роста бюджета.

Как были распределены средства

Общая научная деятельность – 7,988 млрд.

Науки о планетах – 3,160 млрд.

Науки о Земле – 2,411 млрд.

Астрофизика – 1,556 млрд.

Гелиофизика – 760 млн.

Биологические и физические науки – 100 млн.

Исследование космоса – 7,478 млрд.

Корабль "Орион" – 1,339 млрд.

SLS (развитая ракета запуска) – 2,580 млрд.

Система посадки людей на Луну – 1,486 млрд.

Космические исследовательские технологии – 1,438 млрд.

Космические миссии – 4,266 млрд.

Развитие коммерческого LEO (низкой орбиты вокруг Земли) – 224 млн.

Аэронавтика – 972 млн.

Вовлечение в STEM (науки, технологии, инженерии и математики) – 150 млн.

Безопасность, защита и услуги, связанные с миссиями – 3,209 млрд.

Строительство и соблюдение экологических норм – 424 млн.

Инспекторат NASA – 48.4 млн.

Какие проекты в 2023 году все же пришлось сократить

На 143 млн сокращено финансирование миссии планетарной защиты NEO Surveyor, охотящейся на астероиды, отложив запуск до 2028 года. Это было сделано для "поддержания других приоритетов в планетарной науке", причем особая вина за это возложена на рост расходов на Mars Sample Return и Europa Clipper. Наземные наблюдения за ОСЗ не пострадали.



NASA заявила, что "годовой операционный бюджет SOFIA – одна из самых дорогих операционных миссий в Отделе астрофизики" и что "Десятилетний обзор Astro2020 показал, что научная производительность миссии не соответствует уровню других крупных научных миссий".

Космическое агентство также сообщило о прекращении финансовой поддержки проекта Mars Ice-Mapper, все еще находящегося на стадии подготовки.