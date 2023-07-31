Сколько стоят исследования космоса: Бюджет NASA на 2023 год
NASA является одной из ведущих организаций в мире, которая помогает понять Вселенную и развивает технологии для улучшения понимания космоса и земной планеты. Но мало кто знает, каких финансовых затрат стоят ведущие космические миссии.
По данным The Planetary Society, в 2023 финансовом году бюджет NASA был установлен на уровне 25,4 млрд долларов, что на 1,3 млрд больше, чем в 2022 году. Президентский бюджетный запрос на 2023 финансовый год для NASA составил почти 26 млрд долларов, что на 8% больше полученной суммы. Хотя Сенат поддержал соответствующий этому запросу, Палата представителей предлагала значительно меньшую сумму. В результате принятого компромисса, NASA недополучила 554 млн долларов от суммы, предложенной Сенатом и Президентом.
Конгресс поддержал предложенный рост бюджета для научных исследований, являющихся основным интересом Планетарного общества, следующим образом:
- Финансирование программы "Артемида" выросло на 613 млн.
- Программе возврата образцов с Марса выделено 822 млн, почти на 200 млн больше предварительного запроса.
- Отдел планетарных наук получил дополнительные 80 млн по сравнению с 2022 годом, на 40 млн больше, чем предложил президент.
- NEO Surveyor, которому были выделены значительные средства в 2023 году, получил на 50 млн больше запроса, в общей сложности 90 млн.
Как были распределены средства
- Общая научная деятельность – 7,988 млрд.
- Науки о планетах – 3,160 млрд.
- Науки о Земле – 2,411 млрд.
- Астрофизика – 1,556 млрд.
- Гелиофизика – 760 млн.
- Биологические и физические науки – 100 млн.
- Исследование космоса – 7,478 млрд.
- Корабль "Орион" – 1,339 млрд.
- SLS (развитая ракета запуска) – 2,580 млрд.
- Система посадки людей на Луну – 1,486 млрд.
- Космические исследовательские технологии – 1,438 млрд.
- Космические миссии – 4,266 млрд.
- Развитие коммерческого LEO (низкой орбиты вокруг Земли) – 224 млн.
- Аэронавтика – 972 млн.
- Вовлечение в STEM (науки, технологии, инженерии и математики) – 150 млн.
- Безопасность, защита и услуги, связанные с миссиями – 3,209 млрд.
- Строительство и соблюдение экологических норм – 424 млн.
- Инспекторат NASA – 48.4 млн.
Какие проекты в 2023 году все же пришлось сократитьНа 143 млн сокращено финансирование миссии планетарной защиты NEO Surveyor, охотящейся на астероиды, отложив запуск до 2028 года. Это было сделано для "поддержания других приоритетов в планетарной науке", причем особая вина за это возложена на рост расходов на Mars Sample Return и Europa Clipper. Наземные наблюдения за ОСЗ не пострадали.
NASA заявила, что "годовой операционный бюджет SOFIA – одна из самых дорогих операционных миссий в Отделе астрофизики" и что "Десятилетний обзор Astro2020 показал, что научная производительность миссии не соответствует уровню других крупных научных миссий".
Космическое агентство также сообщило о прекращении финансовой поддержки проекта Mars Ice-Mapper, все еще находящегося на стадии подготовки.