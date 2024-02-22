



Самый большой вид змей в мире обнаружен в тропических лесах Амазонки

Гигантская анаконда может вырастать до 7,5 метров в длину и весить 500 кг



Ученые обнаружили в Амазонии ранее не зарегистрированный вид гигантской анаконды, которая, по их словам, может вырастать до 7,5 метров и весить почти 500 кг, что делает ее самой большой и тяжелой змеей из всех известных в мире.



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До сих пор было известно четыре вида анаконды, самый крупный из которых - зеленая анаконда, обитает в тропических районах Южной Америки, таких как бассейны рек Амазонка, Ориноко и Эсекибо, а также некоторые более мелкие водоразделы.

