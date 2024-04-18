



Россиян лишат возможности входа в сервисы через Google или Apple ID

Пользователи в РФ больше не смогут входить в российские сервисы через аккаунты в Google или Apple ID.



Эта функция будет отключена в России с 22 апреля.



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Пользователи начали получать соответствующие уведомления о том, что доступ к сервисам через Google или Apple ID будет отключен.



Таким образом, вводится в действие принятый в декабре закон о том, что россиянам запрещено регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

