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Россиян лишат возможности входа в сервисы через Google или Apple ID
18.04.2024 14:10 Алина Груднева

Россиян лишат возможности входа в сервисы через Google или Apple ID

Пользователи в РФ больше не смогут входить в российские сервисы через аккаунты в Google или Apple ID.

Эта функция будет отключена в России с 22 апреля.

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Пользователи начали получать соответствующие уведомления о том, что доступ к сервисам через Google или Apple ID будет отключен.

Таким образом, вводится в действие принятый в декабре закон о том, что россиянам запрещено регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
 

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