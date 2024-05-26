



Разработана технология пересадки головы с больного тела на здоровое



Стартап BrainBridge, занимающийся нейронауками и биомедицинской инженерией, объявил о создании системы на основе искусственного интеллекта для пересадки головы.



В рамках революционной процедуры голова больного человека будет пересаживаться на тело донора с мертвым мозгом, сохраняя при этом воспоминания, когнитивные способности и сознание человека, чья голова пересаживается.



Исследователи считают, что инновационная операция поможет пациентам с такими не поддающимися лечению заболеваниями, как паралич, некоторые виды рака, неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, и многое другое.



Хашем Аль-Джайли, ученый, стоящий за этим революционным проектом, говорит, что в нем уже участвует большое количество ученых и экспертов из различных областей медицины.



"Цель нашей технологии - расширить границы возможного в медицинской науке и предложить инновационные решения для людей, столкнувшихся с неизлечимыми заболеваниями", - говорит Аль-Джайли. "Наша технология обещает открыть двери к спасительным методам лечения, которые еще несколько лет назад были немыслимы".



BrainBridge планирует использовать хирургических роботов и искусственный интеллект для реконструкции черт лица с целью полного использования лицевых мышц.



"В процессе используются передовые роботизированные системы, работающие на высокой скорости, чтобы предотвратить распад клеток мозга и обеспечить полную совместимость между головой пересаживаемого человека и его новым телом", - заявили в компании, добавив: "Вся процедура проводится с помощью визуализации в реальном времени на молекулярном уровне и с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, что способствует точному воссоединению спинного мозга, нервов и кровеносных сосудов".

