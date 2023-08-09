



Раскрыта загадка таинственного огненного шара в небе над Мельбурном

Таинственный огненный шар, пронесшийся в небе над Мельбурном, оказался остатками российской ракеты.



К такому выводу пришли в Австралийском космическом агентстве.



Этот огненный шар был замечен в небе в ночь на 7 августа. По словам некоторых жителей, они слышали звук взрыва. Установлено, что это было вызвано входом в атмосферу остатков российской ракеты "Союз-2".



"Мы определили, что вспышки света, увиденные ночью в небе над Мельбурном, вероятно, были остатками российской ракеты "Союз-2", повторно вошедшей в атмосферу Земли", — отметили ученые.



Запуск российской ракеты состоялся накануне вечером с космодрома Плесецк. Власти РФ сообщили о том, что вывели на орбиту навигационный спутник нового поколения.



"Планировалось, что остатки ракеты безопасно вернутся в атмосферу и рухнут в океан у юго-восточного побережья Тасмании", — отметили в агентстве.