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Путин назвал искусственный интеллект “русофобным”
25.11.2023 00:30 Катя Шульц

Путин назвал искусственный интеллект “русофобным”

Путин потребовал от оставшихся российских программистов создать традиционно русский искусственный интеллект в противовес уже имеющемуся.

Западные технологии доминирующие на российском рынке “недопустимы и опасны”.
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“Алгоритм может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Не учитывают, а порой — просто игнорируют и „отменяют“ российскую культуру. Наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка, языков других народов России — они должны лежать в основе наших разработок”, — пожаловался Путин.

 

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