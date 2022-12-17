Провал запуска ракеты на метановом топливе: уничтожены все спутники на борту
Ракета "Чжуцюэ-2" стартовала с космодрома в пустыне Гоби. Однако из-за отказа второй ступени так и не достигла орбиты. Все 14 спутников, находившихся на борту ракеты, разбились во время падения.
Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань в 3:30 по местному времени. Помимо испытания нового типа двигателей целью миссии было выведение на гелиосинхронную орбиту 14 коммерческих спутников.
Космическое агентство КНР еще не обнародовало официальное заявление, однако появившиеся в твиттере кадры старта указывают на неполадки со второй ступенью.
В результате "Чжуцюэ-2" не смогла развить скорость, необходимую для выхода на орбиту. Потеря скорости и высоты начались примерно через пять минут после старта. Несмотря на неудачу, запуск ракеты-носителя на жидком метане – большой шаг вперед для Китая. Это первая в мире попытка отправить на орбиту ракету такого типа.
- "Чжуцюэ-2" с газгенераторными двигателями, работающими на топливной паре жидкий метан + жидкий кислород, способна поднимать 6 тонн груза на высоту 200 километров или 4 тонны – на 500 километров.
- Диаметр ракеты 3,35 метра.
- Общая протяженность 49,5 метра.
- Взлетная масса 219 тонн.