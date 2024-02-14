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Прорыв: в Японии клонирована свинья для пересадки органов
14.02.2024 05:35 Алина Груднева

Прорыв: в Японии клонирована свинья для пересадки органов

Японская компания PorMedTec впервые успешно клонировала свинью для пересадки органов человеку.

Было выведено три особи для будущего использования в трансплантации органов и клеток.

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Ученые использовали клетки, предоставленные американской компанией в сентябре. Оплодотворенные яйцеклетки были пересажены в матку суррогатной матери свиньи. В итоге, при помощи кесарева родились три поросенка.

В компании сообщили, что безопасность межвидомой транслантации будет исследована в ходе испытаний на животных. В нынешнем году ученые планируют начать испытания на обезьянах. В перспективе, органы можно будет пересаживать человеку без дальнейшего отторжения.

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