Прорыв: в Японии клонирована свинья для пересадки органов
Японская компания PorMedTec впервые успешно клонировала свинью для пересадки органов человеку.
Было выведено три особи для будущего использования в трансплантации органов и клеток.
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Ученые использовали клетки, предоставленные американской компанией в сентябре. Оплодотворенные яйцеклетки были пересажены в матку суррогатной матери свиньи. В итоге, при помощи кесарева родились три поросенка.
В компании сообщили, что безопасность межвидомой транслантации будет исследована в ходе испытаний на животных. В нынешнем году ученые планируют начать испытания на обезьянах. В перспективе, органы можно будет пересаживать человеку без дальнейшего отторжения.
🇯🇵👨🔬- Un porc utilisé pour la transplantation d'organes humains a été cloné pour la première fois au #Japon .— M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) February 13, 2024
Des organes provenant de porcs artificiels pourraient éventuellement être transplantés chez des humains sans rejet, a rapporté PorMedTec, une société opérant sous les… pic.twitter.com/9D9Lks2NRu