



Прорыв: мозг прожил несколько часов, будучи изолированным от тела

Американским ученым удалось продлить жизнь головного мозга свиньи, изолированного от тела, на пять часов.



По данным IFLScience, прорыв в изучении работы органа совершила команда из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса.



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Жизнь мозга удалось продлить при помощи сверхумного искусственного насоса, поддерживающего кровообращение. Система имитировать реальную циркуляцию крови, учитывая объем, температуру, оксигенацию и питательные вещества. Активность мозга контролировалась с помощью непрерывной электрокортикографии, а также записей электродов глубины мозга.



По словам ученых, этот прорыв позволит им получить ответы на физиологические вопросы. Устройство позволит понять, как работают определенные аспекты мозга, независимо от влияния тела.