



Пожилые люди нуждаются в более здоровой еде — исследование от ИИ

В исследовании, проведенном учеными из Университета Ватерлоо в Онтарио и опубликованном в научном журнале BioMed Central Public Health , использовались данные из 32 домов престарелых в четырех провинциях Канады. Исследователи использовали оригинальный алгоритм для разделения продуктов питания на 68 категорий.



Пищевая ценность, названная в исследовании “полезностью”, была определена на основе информации из Канадского справочника по продуктам питания 2019 года, а также противовоспалительных свойств. Эти данные были сопоставлены с полом, составом рациона и статусом питания пожилых людей.



Никакая конкретная пища не выделялась как особенно хорошая или плохая, влияющая на общее состояние здоровья пожилых людей. Тем не менее, исследователи смогли определить, что источники белка животного происхождения составляют наибольшую долю ежедневного потребления калорий (33,4%) и что все потребляемые продукты в целом имеют тенденцию к противоспалительному эффекту.



Ученые пришли к выводу, что “здоровье” диеты для длительного ухода за пожилыми людьми можно улучшить за счет снижения воспалительного потенциала. Это поможет справиться с хроническими заболеваниями и общим физическим дискомфортом, которые приходят с пожилым возрастом. Исследователи рекомендовали добавлять больше растительных белков, а также простые овощи и фрукты для достижения этих целей.



Ученые также подчеркнули, что питание является сложной проблемой, и поддержание сбалансированной диеты с адекватным общим потреблением пищи и жидкости имеет решающее значение.



Рекомендации Национального института старения США (NIA) аналогичны тем, которые выдвинули авторы исследования. Он рекомендует получать белок из морепродуктов, молочных или растительных продуктов, таких как чечевица и соя. NIA также рекомендует пожилым людям потреблять продукты с минимальным добавлением сахара, насыщенных жиров и натрия. Потребление натрия можно легко уменьшить, используя для приправы травы и цитрусовые соки, а не соль.



MyPlate, онлайн-ресурс, созданный Министерством сельского хозяйства США, отмечает, что способность усваивать витамин B12 может снижаться с возрастом, поэтому важно следить за уровнем B12 и при необходимости принимать пищевые добавки.



Кроме того, возраст также может ослабить признаки жажды, поэтому обезвоживание является главным приоритетом для тех, кому за 60. Нежирное или обезжиренное молоко (включая безлактозные или соевые заменители) и сок могут быть отличными источниками гидратации помимо воды.





