



Плакать или радоваться: Маск показал способности его роботолюдей. Видео

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск поделился новым видеороликом, на котором его человекоподобный робот Optimus демонстрирует значительные достижения.



Впервые прототип этого робота был продемонстрирован в октябре 2022 года, и с тех пор инженеры компании добились впечатляющего прогресса.

Так, год назад робот не имел возможности передвигаться и функционировать автономно, но сейчас его способности значительно выросли. Он способен самостоятельно классифицировать предметы и даже выполнять упражнения йоги, поднимая свой вес на одной "ноге".



В будущем такие роботы будут применяться на производствах и в других областях, освобождая людей от однообразных и монотонных задач. На данный момент они используются в лабораториях для перемещения разноцветных кубиков с помощью обученной нейронной сети.



Робот Optimus достаточно высок (172 см), весит около 60 кг, развивает скорость в 8 км/ч и способен поднимать грузы весом до 20 килограмм. Он предназначен для автоматизации рутиных задач и не имеет цели заменять работников.



Дата выпуска Optimus в серийное производство пока не сообщается, однако компания Tesla рассчитывает на потенциальный рынок от 10 до 20 миллиардов устройств. Кроме того, робототехника может стать значительной частью прибыли компании в будущем.



Предполагается, что стоимость Optimus составит до 20 тысяч долларов (приближенно 740 тысяч гривен), что значительно ниже цен современных аналогов.



