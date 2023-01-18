



Перья древних птиц раскрывают секреты окружающей среды мелового периода

Палеонтологи проанализировали пять образцов с разной степенью сохранности перьев птиц Sapeornis chaoyangensis, живших в эпоху раннего мелового периода, около 125-120 миллионов лет назад.



Речь идет о птицах, живших в знаменитой Джехол Биоте в Китае.



Ученые проанализировали отложения, чтобы определить, каким органическим материалом были окружены останки птиц, и то, как окружающая среда изменила сохранность мягких тканей.



Джехол Биота представляет собой раннемеловую наземную и пресноводную экосистему, сохранившуюся в многослойной горной породе. Она известна уникальными окаменелостями, в которых сохранились мягкие ткани, такие как кожа, органы, перья и мех.



"Джехол Биота представляет собой наиболее информативный источник для понимания экологии мезозоя. Лучшее понимание разнообразия тафономии наземных позвоночных в Джехол может помочь нам, наконец, лучше понять прошлое и будущее биологической эволюции", — сказал автор исследования доктор Ян Чжао из Института геологии и палеонтологии Университета Линьи.



По словам исследователей, не все окаменелости одинаково хорошо сохранились, и понимание палеоокружающей среды имеет решающее значение для понимания различий. Без этой информации ученым трудно оценить сохранность мягких тканей.



В исследовании доктор Чжао и его команда изучили пять окаменелостей из Шаньдунского музея естественной истории Тяньюй. Все они сохраняют полный и сочлененный скелет. Один из экземпляров, обозначенный как STM 15-36, сохранил перья в поразительных деталях. Также были собраны по три отложения из разных разрезов каждого экземпляра.



Как выяснилось, окружающий органический материал на экземпляре STM 15-36 происходил в основном из наземных растений, а не из озерных водорослей, как другие четыре птицы. Климат тогда был более теплым и влажным, а среда, в которой он был помещен, была более бескислородной, что предотвратило гниение перьев до того, как они окаменели.



По мнению исследователей, есть два возможных объяснения быстрого захоронения STM 15-36 - вулканическая активность или сильный ливень. Наиболее вероятное объяснение, связанное с тем фактом, что окаменелости в пирокластических потоках плохо сохраняют мягкие ткани, заключается в том, что птица была унесена ливнем и похоронена на дне озера. Останки сохранились в камне на миллионы лет.

