Первая подлодка Тайваня спущена на воду: как она выглядит

Тайвань представил первую подлодку собственного производства, которая была названа "Хайкун" в честь огромной мифической рыбы, способной летать.



Церемония спуска на воду, которую возглавила президент Цай Инвэнь, состоялась в портовом городе Гаосюн.



"История навсегда запомнит этот день. Раньше эта идея считалась невыполнимой задачей, но мы доказали обратное", - сказала Цай.





🇹🇼 The first Taiwanese submarine Haikong (tail number 711) was launched in Kaohsiung.#Taiwan #Navy #Army #Military pic.twitter.com/RF9xy9lS8A