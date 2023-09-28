



Первая подлодка Тайваня спущена на воду: как она выглядит

Тайвань представил первую подлодку собственного производства, которая была названа "Хайкун" в честь огромной мифической рыбы, способной летать.



Церемония спуска на воду, которую возглавила президент Цай Инвэнь, состоялась в портовом городе Гаосюн.



"История навсегда запомнит этот день. Раньше эта идея считалась невыполнимой задачей, но мы доказали обратное", - сказала Цай.





Дизель-электрическая подлодка стоит 1,54 млрд долларов. Ее еще предстоит испытать, после чего, как ожидается, к концу 2024 года она войдет в состав тайваньского флота. Создание собственной подлодки свидетельствует о том, что Тайвань укрепляет обороноспособность из-за растущих угроз со стороны Китая.