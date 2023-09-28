Первая подлодка Тайваня спущена на воду: как она выглядит
Тайвань представил первую подлодку собственного производства, которая была названа "Хайкун" в честь огромной мифической рыбы, способной летать.
Церемония спуска на воду, которую возглавила президент Цай Инвэнь, состоялась в портовом городе Гаосюн.
"История навсегда запомнит этот день. Раньше эта идея считалась невыполнимой задачей, но мы доказали обратное", - сказала Цай.
Дизель-электрическая подлодка стоит 1,54 млрд долларов. Ее еще предстоит испытать, после чего, как ожидается, к концу 2024 года она войдет в состав тайваньского флота. Создание собственной подлодки свидетельствует о том, что Тайвань укрепляет обороноспособность из-за растущих угроз со стороны Китая.
🇹🇼 The first Taiwanese submarine Haikong (tail number 711) was launched in Kaohsiung.#Taiwan #Navy #Army #Military pic.twitter.com/RF9xy9lS8A— Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) September 28, 2023