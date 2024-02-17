



Переворот в лечении сахарного диабета 1 типа

Вскоре может появиться новое революционное лечение сахарного диабета 1 типа. Оно предусматривает выращивание в лаборатории клеток, продуцирующих инсулин, и их последующую трансплантацию в руку пациента.



На данный момент людям, страдающим этим заболеванием (в Великобритании их около 400 000), приходится регулярно контролировать уровень сахара в крови и при необходимости вводить инсулин.



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Однако исследователи считают, что новая процедура может избавить пациентов от необходимости постоянно управлять своим состоянием.



Разработанные в лаборатории клетки "островки" предназначены для размещения прямо под кожей, позволяя руке выполнять функции поджелудочной железы – органа, который обычно производит инсулин, но который не работает должным образом при сахарном диабете 1 типа.



В настоящее время проводится клиническое испытание, в рамках которого клетки "островки" от доноров человека трансплантируются в предплечья восьми человек, страдающих этим заболеванием.



В последние десятилетия небольшое количество людей получило трансплантацию донорских клеток, производящих инсулин, через портальную вену, которая доставляет их в печень.



Однако существуют проблемы с поставками, и новая техника, которую эксперты описывают как "потенциальный прорыв", будет гораздо менее инвазивной.



Тем не менее, для ее внедрения потребуются испытания в гораздо большем масштабе.



Разработка принадлежит биотехнологической компании Minutia, работающей с технологиями, разработанными в Университете Калифорнии в Сан-Франциско и Дьюкском университете.



Долгосрочная цель заключается в том, чтобы получить из стволовых клеток, которые могут превратиться практически в любой другой тип клеток, клетки "островки", продуцирующие инсулин, которые затем можно будет трансплантировать в руку.

