



Отчет Regavim: Бедуинских деревень до 1948 года никогда не существовало

В новом отчете, недавно опубликованном Regavim, под названием “Виртуальная реальность: правда, стоящая за повествованием об “исторических деревнях” бедуинов в Негеве”, исследуется история бедуинов, согласно которой жители бедуинской диаспоры живут в 46 исторических деревнях, некоторые из которых существовали еще до создания Государства Израиль, а некоторые и с 1950-х годов.



Основываясь на этом нарративе, который сопровождал общественный дискурс в Израиле в течение нескольких десятилетий, бедуины требуют признания всех этих деревень и превращения их в законные поселения на нынешних местах со всеми преимуществами. К настоящему времени на основе этой концепции в период с 2003 по 2006 год было создано 11 бедуинских деревень в региональных советах Абу-Басма и Неве-Мидбар, и все они, за одним исключением, потерпели неудачу.



Исследование проводилось с использованием передовой информационной системы и включало определение каждой точки из этих 46 деревень на картах с 1940-х годов по сегодняшний день, обозначение радиуса в один километр и анализ карт для выявления там населенных пунктов.



Выводы однозначны – в большинстве поселений вообще не было построек ни до образования государства, ни в 1950-е или 1960-е годы, и ни одна из них не была деревней. На самом деле, с годами бедуины мигрировали из этого района, а расселение в районе диаспоры в Негеве начало набирать обороты только в середине 1990-х годов, аэрофотоснимки отчетливо показывают значительное ускорение незаконного строительства ближе ко времени, когда они были признаны в начале 2000-х.



“Доказано, что рассказ об “исторических деревнях” является фальшивкой и ложью”, – говорит Авраам Биньямин, руководитель отдела политики движения Regavim. “Бедуины, чье дело потерпело неудачу в суде, поняли, что им нужен другой рассказ, чтобы оправдать захват земель Негева и их права”.



“Сфабрикованные истории о древних бедуинских поселениях просачиваются в общественный дискурс и подготавливают обеление дополнительных поглощений”, – объясняет Биньямин. “Поселения бедуинов должны быть нормализованы, но не на основании необоснованных доводов или посредством незаконной застройки, а в запланированных поселениях, предоставляющих своим жителям все образовательные и медицинские услуги в соответствии с израильскими стандартами”.