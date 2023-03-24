



Opera добавила в браузер быстрые ИИ-подсказки от ботов ChatGPT и ChatSonic

Opera открыла публичный доступ к нескольким ИИ-инструментам в браузерах Opera и Opera GX: это возможность вызывать "умные" подсказки AI Prompts, а также использовать два сайдбара — с ботами ChatGPT и ChatSonic. Последний — альтернатива сервиса от OpenAI, которая поддерживает выпущенную в марте 2023 года GPT-4.



Чтобы попросить помощи у AI Prompts, нужно выделить слово или словосочетание на просматриваемой странице и выбрать подходящий запрос для одного из ботов: например, "Коротко объясни", "Узнай об этом больше", "Перепиши другими словами". После нажатия слева появится окно с чатом.



Среди "умных" подсказок для более объёмных фрагментов появляются опции "Сократи" и "Составь вопросы по тексту", а также нестандартные варианты вроде "Преврати в мыльную оперу" или "Оформи как речь футбольного комментатора". Раньше для таких задач пришлось бы копировать материал и вставлять его в чат с ботом вручную.



Подсказки можно запросить также по всей странице целиком — для этого нужно нажать на кнопку AI Prompts в правом конце адресной строки. Возможные варианты — "В чём суть", "Подбери релевантный контент", "Составь твит", "Придумай идею для мема". В выпадающем окне компания предупреждает, что опции зависят от контекста, который считывает ИИ.