



OpenAI открывает доступ к ChatGPT без необходимости регистрироваться

С понедельника OpenAI начнет предоставлять пользователям доступ к своему бесплатному генеративному ИИ-чатботу ChatGPT без необходимости подписываться на сервис, сообщил в понедельник стартап Microsoft (MSFT.O).



ChatGPT, положивший начало буму GenAI в конце 2022 года, может имитировать человеческий разговор и выполнять такие задачи, как создание резюме длинного текста, написание стихов и даже генерирование идей для тематической вечеринки.

Компания из Сан-Франциско заявила, что будет постепенно внедрять эту функцию, чтобы "сделать ИИ доступным для всех, кому интересно узнать о его возможностях".



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По данным аналитической компании Similarweb, популярный сервис, установивший рекорд по количеству самых быстрорастущих пользователей, замедлил свой рост с мая 2023 года, когда его посещаемость достигла пика в 1,8 миллиарда посещений.



OpenAI заявила, что ввела дополнительные меры защиты контента для пользователей, получающих доступ к ChatGPT без регистрации, например, блокировку подсказок в более широком диапазоне категорий. Эти категории не уточняются.



Этот шаг произошел примерно через месяц после того, как предприниматель-миллиардер Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, заявив, что они отказались от первоначальной миссии стартапа - развивать искусственный интеллект на благо человечества, а не для получения прибыли.

