



Опасно: астероид размером с пол-истребителя приближается к Земле

В пятницу, 27 января, небольшой астероид размером в половину истребителя пролетит мимо Земли, приблизившись на опасно близкое расстояние к нашей планете.



По данным NASA, он пролетит всего в паре тысяч километров.



По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS), астероид получил обозначение 2023 BU. Он является одним из новейших астероидов, открытых в новом году.



Диаметр объекта составляет примерно 3,9 - 8,4 метра, что примерно вдвое меньше истребителя F-35. Ученые пока не установили, с какой скоростью он летит. Вероятность того, что он столкнется с нашей планетой, мала.