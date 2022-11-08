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Они существуют? Новые выводы ученых о йети
08.11.2022 15:55 Алина Груднева

Они существуют? Новые выводы ученых о йети

Йети не существуют, а то, что многие воспринимали за этих загадочных существ, было лишь бурым медведем.

 
По данным LADBible, к такому выводу пришел исследователь из Непальского национального фонда охраны природы Мадху Четри. 
 
Жители разных сел неоднократно говорили ему, что встречали йети в лесах Непала, а в качестве доказательств показывали следы лап.
 
Проведя исследование, Четри пришел к выводу, что речь идет о тибетском буром медведе. Ученый так считает, поскольку следы этого животного похожи на те, что ему показывали. Также есть версии о том, что следы лап могут быть связаны с гималайскими сурками, которые являются любимым лакомством бурых медведей.
 
Версию ученого о медведях подкрепили снимки, которые он сделал с помощью фотоловушек в 2007 году. Они зафиксировали в разных местах в Непале небольшую популяцию бурых тибетских медведей.

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