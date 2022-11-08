



Они существуют? Новые выводы ученых о йети

Йети не существуют, а то, что многие воспринимали за этих загадочных существ, было лишь бурым медведем.

По данным LADBible, к такому выводу пришел исследователь из Непальского национального фонда охраны природы Мадху Четри.

Жители разных сел неоднократно говорили ему, что встречали йети в лесах Непала, а в качестве доказательств показывали следы лап.

Проведя исследование, Четри пришел к выводу, что речь идет о тибетском буром медведе. Ученый так считает, поскольку следы этого животного похожи на те, что ему показывали. Также есть версии о том, что следы лап могут быть связаны с гималайскими сурками, которые являются любимым лакомством бурых медведей.

Версию ученого о медведях подкрепили снимки, которые он сделал с помощью фотоловушек в 2007 году. Они зафиксировали в разных местах в Непале небольшую популяцию бурых тибетских медведей.